Une entrée des sept départements d'Ile-de-France au capital du gestionnaire des aéroports parisiens ADP, dans l'hypothèse d'une privatisation, serait une question d'"intérêt général", a estimé mardi auprès de l'AFP le président des Hauts-de-Seine, Patrick Devedjian. Si la privatisation était rendue possible, les départements réfléchissent à l'acquisition d'une "minorité de blocage", a dit M. Devedjian. Selon les Echos, les collectivités envisagent d'acquérir 29,9% du capital d'ADP au côté de la société Ardian. C'est "le compromis que nous avons en ce moment, mais ça n'est pas formalisé", a prévenu M. Devedjian. Les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne n'ont en revanche pas confirmé ces informations. "L'objectif pour l'instant, c'est que le gouvernement abandonne le projet de privatisation. Si le gouvernement s'entête sur la privatisation, nous poursuivrons les réflexions afin qu'ADP garde un actionnariat majoritairement public", a déclaré l'entourage du président PCF du Val-de-Marne Christian Favier. "Ne mettons pas la charrue avant les boeufs, pas question d'entériner le projet de privatisation", a aussi réagi Stéphane Troussel, président PS de la Seine-Saint-Denis, parlant de "privatisation absurde économiquement, stratégiquement et territorialement". Si elle devait avoir lieu, "il sera bien temps pour les collectivités de peser", a-t-il ajouté. Après le rejet du projet de privatisation d'ADP par le Sénat le 6 février, c'est au tour de l'Assemblée nationale de trancher prochainement. M. Devedjian a justifié une prise de participation des département par des enjeux d'"intérêt général" notamment en terme de nuisances sonores, d'environnement et d'emploi. Dans ce scénario, l'Etat pourrait conserver une participation dans le capital du leader de la conception, de la construction et de l'exploitation d'aéroports. La participation coûterait environ six milliards d'euros: les départements investiraient une partie de ce montant et le reste serait emprunté, par une structure externe aux départements, indique-t-on dans l'entourage des présidents des Yvelines et des Hauts-de-Seine. La récente entrée dans le capital de l'Etat néerlandais dans le groupe Air France-KLM est "de nature à renforcer notre proposition", a jugé M. Devedjian. Mais "cela dépendra surtout de l'attitude de l'Etat: si l'Etat décide de tout vendre d'un bloc, 51%, on y est pas", a-t-il conclu. Les modalités de la cession des 50,6% des parts de l'État n'ont pas encore été fixées. Trois solutions sont possibles: une vente à un seul acteur, une vente à des acteurs diversifiés ou une vente d'une partie seulement des actions de l'État.