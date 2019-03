Trois nouvelles compagnies en préparation en Corée du Sud

Le ciel s'ouvre en Corée du Sud. Après avoir ouvert la route vers Oulan-Bator à la concurrence, le ministère des Transports a octroyé des licences opérationnelles à trois nouvelles compagnies low-cost : Aero K, Fly Gangwon et Air Premia. Ayant rempli les conditions de capitalisation, compétences des dirigeants et de flotte, elles doivent désormais soumettre leur demande de certificat de transporteur aérien d'ici l'année prochaine et démarrer leurs opérations d'ici deux ans.



Air Premia, basée à Séoul Incheon, est celle qui a le plus fait parler d'elle jusqu'à présent. Elle avait indiqué en février qu'elle allait lancer ses opérations avec des Boeing 787-9 en septembre 2020, qu'elle avait pour cela signé des lettres d'intention avec plusieurs lessors lui assurant...