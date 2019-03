Air France, KLM et Virgin Atlantic renforcent leurs liens

Air France, KLM et Virgin Atlantic viennent de franchir un nouveau pas vers la création de leur joint-venture transatlantique avec Delta. Fortes de l'approbation de la Commission européenne pour une prise de participation d'Air France-KLM dans la compagnie britannique, les trois partenaires ont commencé à lier leurs opérations grâce à des accords de partage de code.



Ces nouveaux accords vont permettre à Virgin Atlantic de proposer 58 routes supplémentaires sur le transatlantique, en faisant transiter ses passagers par Paris ou Amsterdam depuis dix-huit aéroports britanniques. Inversement, les clients d'Air France et de KLM auront vingt-quatre nouvelles lignes à leur disposition via Londres (Heathrow) et Manchester.



Ces partenariats sont également renforcés avec Delta, les clients de Virgin Atlantic pouvant désormais voyager sur les vols de la compagnie américaine entre Paris ou Amsterdam et les Etats-Unis et ceux d'Air France pouvant choisir de réaliser une escale au Royaume-Uni tout restant sur la flotte de la compagnie américaine.



La conclusion de ces accords de partage de code fait suite à l'approbation par la Commission européenne du projet de prise de participation du groupe Air France-KLM dans Virgin Atlantic à hauteur de 31%, préalable à un rapprochement plus étroit sous forme de coentreprise transatlantique avec Delta Air Lines. Cette ultime étape, avec une création espérée d'ici la fin de l'année, doit encore recevoir l'approbation des autorités.



Selon le groupe franco-néerlandais, la nouvelle coentreprise transatlantique aura une valeur de 13 milliards de dollars et couvrira plus de 300 vols quotidiens, 108 routes directes et 340 destinations.

A noter que tout cela peut être remis en question par le Brexit et que le groupe Air France-KLM bénéficie d'une clause lui permettant de renoncer à son investissement dans Virgin Atlantic dans le cas où la sortie de l'Europe par le Royaume-Uni empêcherait les entreprises étrangères de détenir plus de 49% du capital d'une compagnie britannique. En effet, 49% du capital de Virgin Atlantic sont déjà entre les mains de Delta Air Lines et les 31% qu'Air France-KLM prévoit d'acquérir le seront auprès du groupe Virgin - qui ne conservera que 20% de participation.