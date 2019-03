Les actionnaires de Flybe approuvent sa reprise par Virgin Atlantic

Les actionnaires de la compagnie aérienne en difficulté Flybe ont approuvé lundi sa reprise, pour un prix modique, par une coentreprise comptant Virgin Atlantic.



Une large majorité des actionnaires de la compagnie britannique ont voté en faveur du rachat, pour un penny par action, de la totalité du capital de Flybe par une coentreprise constituée avec le gérant d'actifs Cyrus (40% des parts), le gestionnaire d'infrastructures Stobart (30%) et la compagnie aérienne Virgin Atlantic (30%).



Ce prix valorise le capital de l'entreprise autour d'à peine 2 millions de livres. Les acheteurs vont toutefois aussi hériter de la lourde dette de la société.



A moins d'une surprise de dernière minute, Flybe passera donc sous l'égide de cette coentreprise, Connect Airways, dès le 11 mars et son action sera retirée de la Bourse de Londres, a précisé Flybe dans un communiqué.



A la mi-novembre, cette compagnie basée à Exeter (sud-ouest de l'Angleterre) avait annoncé se mettre en vente pour survivre à ses difficultés financières dans un marché très concurrentiel.



En janvier, les investisseurs réunis dans Connect Airways avait annoncé un accord avec Flybe pour racheter cette dernière au prix minimal d'un penny par action, alors que le titre Flybe cotait encore 40 pence en septembre avant de chuter autour de 16 pence le 10 janvier à la veille de l'annonce de cet accord. L'action évoluait très légèrement au-dessus d'un penny lundi à 16H00 GMT à la Bourse de Londres.



Dès janvier, la direction de Flybe avait prévenu que la proposition de Connect Airways était la seule à même de permettre à la compagnie de continuer de voler - justifiant la nécessité pour les actionnaires d'accepter un prix d'achat particulièrement bas.



Le 20 février, la direction de la compagnie a d'ailleurs annoncé avoir rejeté une offre de rachat concurrente de la part d'un groupe d'investisseurs dont la compagnie aérienne américaine Mesa Air.



Pour leur part, les acheteurs réunis dans Connect Airways ont précisé dès le mois de janvier que Flybe serait rapidement fusionnée avec les activités aériennes de la société Stobart. Impliquée dans le développement de l'aéroport de London Southend, à 65 kilomètres à l'est de la capitale britannique, Stobart dispose de sa propre compagnie aérienne régionale, Stobart Air.



Cette opération va permettre in fine de créer "une entreprise ancrée dans le réseau aérien britannique sous la marque Virgin Atlantic", ce qui signifie que les avions de Flybe devraient rapidement afficher les couleurs rouge et blanche de la compagnie dont l'homme d'affaires Richard Branson est actuellement actionnaire à 51%.



Créée en 1979, Flybe transporte 8 millions de passagers par an et possède une flotte de 76 avions. La compagnie dessert une quinzaine de pays européens dont le Royaume-Uni.