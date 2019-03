Aerolineas Argentinas digitalise ses installations MRO

La compagnie nationale argentine vient de terminer la dernière phase du processus de digitalisation de ses installations MRO, ce qui lui permettra de réaliser d'importantes économies de temps et d'argent durant les tâches de maintenance de sa flotte.



Cette troisième et dernière phase, qui a été mise en place fin février à Ezeiza au sein de son Hangar 5, le plus important hangar de maintenance de toute l'Amérique latine, concernait la mise à disposition de tablettes numériques pour l'ensemble des mécaniciens afin de s'affranchir de l'utilisation du papier tout en simplifiant les différents processus de maintenance. Cette étape comprenait aussi l'installation de réseaux de données (fibre optique et Wi-Fi) dans ses installations pour un investissement de 2,4...