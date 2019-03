Brussels Airlines adopte de nouvelles cabines pour ses A330

La classe affaires va ainsi compter une trentaine de fauteuils de la série Vantage de Thomson Aero, individuels (dix « trônes » avec une table de chaque côté) et doubles (vingt). Tous sont déployables en lits de deux mètres de long et dotés d'écrans HD individuels et inclinables de 15,6 pouces. Les passagers pourront par ailleurs profiter d'écouteurs anti-bruit.





© Brussels Airlines



© Brussels Airlines

Par ailleurs, les passagers de la classe affaires pourront profiter d'un bar en libre service à l'arrière de la cabine, proposant notamment huit sortes de bière belge.





© Brussels Airlines

La classe Premium Economy va également faire son apparition dans la flotte. Ses 21 sièges offrent plus d'espace pour les jambes que la classe économique (38 pouces, soit 23% de plus) et une inclinaison de 40°. Plus larges, ils disposent également d'un accoudoir central élargi et d'écrans HD de 13,3 pouces.





© Brussels Airlines

Enfin, la classe économique peut accueillir 244 passagers dans ses sièges équipés d'un repose-tête ergonomique, qui permet plus d'intimité et s'accompagne d'un support pour le cou ajustable.





© Brussels Airlines

L'atmosphère de boutique hôtel recherchée par la compagnie doit être transmise par les couleurs choisies pour les cabines, la texture des matériaux et les touches belges disséminées dans tout l'avion : motifs Art nouveau, inspiration de designers belges comme Dries Van Noten, rappel de la voûté médiévale de la gare d'Anvers ou du lever de soleil sur la Mer du Nord... Les cabines ont été conçues en partenariat avec JPA Design. Au total, 10 millions d'euros sont investis dans la rénovation de chaque avion.



Brussels Airlines harmonise le produit de ses A330 avec celui d'une partie du groupe Lufthansa. La compagnie belge a révélé le design des nouvelles cabines qui sont en cours d'installation sur ses biréacteurs long-courrier et seront disponibles à partir du mois d'avril et la remise en service du premier avion modifié. Les sept nouveaux A330 qu'elle attend en seront également pourvus. Elle reprend certains éléments (notamment les sièges en classe affaires) des appareils de la compagnie allemande mais les a personnalisés avec une touche belge, avec l'ambition de donner à ses avions une atmosphère de boutique hôtel.La classe affaires va ainsi compter une trentaine de fauteuils de la série Vantage de Thomson Aero, individuels (dix «» avec une table de chaque côté) et doubles (vingt). Tous sont déployables en lits de deux mètres de long et dotés d'écrans HD individuels et inclinables de 15,6 pouces. Les passagers pourront par ailleurs profiter d'écouteurs anti-bruit.Par ailleurs, les passagers de la classe affaires pourront profiter d'un bar en libre service à l'arrière de la cabine, proposant notamment huit sortes de bière belge.La classe Premium Economy va également faire son apparition dans la flotte. Ses 21 sièges offrent plus d'espace pour les jambes que la classe économique (38 pouces, soit 23% de plus) et une inclinaison de 40°. Plus larges, ils disposent également d'un accoudoir central élargi et d'écrans HD de 13,3 pouces.Enfin, la classe économique peut accueillir 244 passagers dans ses sièges équipés d'un repose-tête ergonomique, qui permet plus d'intimité et s'accompagne d'un support pour le cou ajustable.L'atmosphère de boutique hôtel recherchée par la compagnie doit être transmise par les couleurs choisies pour les cabines, la texture des matériaux et les touches belges disséminées dans tout l'avion : motifs Art nouveau, inspiration de designers belges comme Dries Van Noten, rappel de la voûté médiévale de la gare d'Anvers ou du lever de soleil sur la Mer du Nord... Les cabines ont été conçues en partenariat avec JPA Design. Au total, 10 millions d'euros sont investis dans la rénovation de chaque avion.