Les premiers satellites de OneWeb sont en orbite

C'est désormais une réalité, les six premiers satellites de OneWeb sont désormais dans l'espace. Ils ont été mis en orbite le 27 février. C'est un premier pas pour cette constellation de télécommunication, qui doit compter environ 650 satellites d'ici 2020, dans le but de réduire la fracture numérique à travers le monde.



Le déploiement des satellites OneWeb F6 a été réalisé à l'aide d'un lanceur Soyouz (vol VS21), opéré par Arianespace. Il a décollé à 21h37 UTC du Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou pour les amener en orbite terrestre basse (LEO), à environ 1 000 km d'altitude. La séparation des deux premiers satellites est intervenue après 1h03 de vol, et après 1h22 pour les quatre suivants.