Rolls-Royce renonce au NMA de Boeing

Même si le calendrier potentiel de Boeing pour son NMA semble glisser un petit peu, Rolls-Royce estime qu'il reste trop serré pour lui. Le motoriste britannique a annoncé le 28 février qu'il renonçait à proposer un moteur pour le New Midsize Airplane américain et se retirait de la compétition. Il considère ne pas être en mesure de proposer une plateforme avec une maturité suffisante pour satisfaire les ambitions de Boeing et ses propres exigences tout en respectant le calendrier actuel proposé.



Rolls-Royce travaille depuis plusieurs années sur les nouvelles technologies (développement et réduction des risques) pour les futurs grands programmes de moteurs avec l'UltraFan mais « il doit subir un régime d'essais rigoureux avant de l'offrir à nos clients,...