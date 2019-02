Stéphane Cueille, directeur R&T et innovation chez Safran : « Une aube de turbine, c'est un concentré de contraintes technologiques »

L'industrialisation du système de combat aérien futur prend forme entre l'Allemagne et la France. Safran et MTU Aero Engines ont signé le 6 février dernier une lettre d'intention pour la conception conjointe du moteur du futur avion de combat. Une visite ministérielle franco-allemande à Gennevilliers chez Safran a également été l'occasion d'inaugurer la Plateforme de recherche sur les aubes de turbines avancées (PFX), un élément clé pour le développement d'un moteur de nouvelle génération. Stéphane Cueille, Directeur de la R&T et de l'innovation de Safran, revient sur les enjeux liés à cette pièce.





Quel est l'enjeu de la mise en place d'une plateforme de recherche sur les aubes de turbines ?



Les aubes de turbines sont des...