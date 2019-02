Boeing avance dans le combat connecté

IL Y A 3 HEURES

Le groupe IAG a signé un engagement avec BOEING prévoyant l'acquisition de dix-huit 777-9 en commande ferme et 24 options. Les appareils ont une valeur de 18,6 milliards de dollars. Ils seront livrés entre 2022 et 2025 et remplaceront quatorze 747-400 et quatre 777-200 actuellement en service auprès de BRITISH AIRWAYS.