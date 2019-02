Germania aurait deux propositions de reprise

Germania n'est pas encore enterrée. L'administrateur judiciaire Rüdiger Wienberg a indiqué le 26 février que plusieurs investisseurs potentiels s'étaient manifestés pour reprendre tout ou partie des activités de Germania. Deux d'entre eux ont même formulé des propositions pour la reprise de Germania Gesellschaft, Germania Technik et Germania Flugdienste, soit une grande partie du réseau de routes (débarrassé des plus déficitaires) et les capacités en maintenance et en service qu'avait le groupe allemand.



Une troisième proposition pour l'ensemble des sociétés en faillite devrait être formulée prochainement. Par ailleurs, Rüdiger Wienberg souligne que d'autres parties étaient intéressées par la reprise de certains pans spécifiques des activités. « Bien sûr, une solution globale est préférable. Cependant, à ce stade, nous ne nous...