Manta Air lance ses opérations

La compagnie maldivienne Manta Air est désormais opérationnelle. Après avoir obtenu son certificat de transporteur aérien le 14 février, elle a inauguré ses opérations le 24 février, avec un vol inaugural entre Malé et Kudahuvadhoo.



Manta Air exploite une flotte composée de deux ATR 72-600, reçus à la fin de l'année 2018. Elle attend un troisième exemplaire de l'appareil et souhaiterait en parallèle se constituer une flotte d'avions amphibies.



Les ATR sont aménagés en configuration biclasse de 64 places, offrant un espace de 36 pouces en classe « Sapphire » et de 32 pouces en classe économique classique.



« Les vols vers Kudahuvadhoo ne sont qu'un début mais une étape très importante pour nous. Nous allons faire grossir notre flotte, ajouter des routes et des destinations [...] », annonce le CEO de la compagnie, Mohamed Khaleel. Manta Air a en effet déjà indiqué que les prochaines destinations de ses ATR seraient Dharavandhoo et Thimarafushi.