Axon'Câble ouvre une nouvelle usine à Bengalore

La filiale indienne d'Axon'Câble, spécialiste mondial des liaisons interconnectiques pour l'électronique de pointe, vient d'ouvrir une nouvelle usine de 4.000 m2 près de l'aéroport de Bengalore, a annoncé lundi le groupe basé à Montmirail (Marne). Ce site édifié sur le parc spatial de Devanahalli fabrique des fils et des cordons terminés de micro-connecteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale indienne. D'ici 2019, son chiffre d'affaires devrait dépasser les 4 millions d'euros pour une centaine de salariés, assure le groupe dans un communiqué. Cette usine s'ajoute aux six autres qu'Axon'Câble (150 millions de chiffre d'affaires en 2018 dont 70% à l'export, 2.200 salariés dont 700 dans la Marne) possède en Chine, Hongrie, Grande-Bretagne, Lettonie, Mexique et Etats-Unis. Le groupe marnais s'était fait connaître du grand public en 2012 en assurant les connexions de la caméra d'analyse de la sonde martienne Curiosity.