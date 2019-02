Les ambitions spatiales des Emirats : premier homme dans l'espace en septembre

Les Emirats arabes unis ont annoncé lundi que le premier astronaute de ce pays arabe du Golfe s'envolerait le 25 septembre pour une mission à la Station spatiale internationale. Cet astronaute sera choisi en mai parmi deux hommes: Hazza al-Mansouri, 35 ans, et Sultan al-Neyadi, 37 ans, qui ont eux-mêmes été sélectionnés parmi plus de 4.000 candidats. L'heureux élu arrivera à la Station spatiale internationale à bord d'un vaisseau russe Soyouz pour une mission de huit jours. Lors d'une conférence de presse à Dubaï, les deux astronautes, entraînés en Russie, ont dit leur fierté d'avoir été pré-sélectionnés pour cette mission. "Notre drapeau sera (dans l'espace) et nous avons le rêve et la passion pour que notre pays soit leader dans ce secteur", a déclaré M. Mansouri. "Peu importe celui qui sera choisi, nous formons une même équipe", a souligné pour sa part M. Neyadi. La fédération de sept émirats a annoncé son intention de devenir le premier pays arabe à mettre une sonde sans pilote, appelée "Hope", en orbite autour de la planète Mars d'ici 2021. Cheikh Mohammed ben Rached Al-Maktoum, vice-président et Premier ministre des Emirats arabes unis, a promis en 2017 d'envoyer quatre astronautes émiratis à la Station spatiale internationale dans les cinq ans. Ce programme ferait des Emirats l'un des rares Etats arabes à avoir envoyé une personne dans l'espace. Le prince saoudien Sultane ben Salmane avait participé en 1985 à une mission de la navette américaine. Deux ans plus tard, le Syrien Mohammed Farès avait passé une semaine à bord de la station spatiale Mir de l'ex-Union soviétique. A long terme, les Emirats envisagent de construire une "Cité des sciences" pour créer les conditions de vie sur Mars en prévision de l'établissement d'une colonie humaine sur la planète rouge d'ici 2117.