Flydubai : perte de 43,5 millions de dollars en 2018 due aux coûts des carburants

La compagnie aérienne à bas coût Flydubai a publié mercredi une perte nette de 43,5 millions de dollars pour 2018, une contre-performance attribuée à la hausse des prix des carburants et à des effets de change défavorables. La compagnie, fondée en 2008 par le gouvernement de Dubaï qui possède également le géant Emirates, avait enregistré un bénéfice de 10 millions de dollars un an auparavant. Le chiffre d'affaires a cependant enregistré une hausse de 12,4% à 1,7 milliard de dollars en 2018. La perte annuelle "est largement due à la hausse des prix des carburants, la montée des taux d'intérêt et des mouvements de change défavorables", a commenté le directeur financier de Flydubai, Francois Oberholzer, dans un communiqué. Les résultats des compagnies aériennes basées aux Emirats arabes unis ont été sérieusement mis à mal par des tensions régionales et la hausse des prix des carburants. La compagnie aérienne Qatar Airways avait ainsi annoncé en septembre une perte nette de plus de 69 millions de dollars pour l'année fiscale écoulée, qu'elle a attribuée notamment au "blocus illégal" imposé au Qatar par l'Arabie saoudite et ses alliés. Emirates avait publié en novembre un bénéfice net en recul de 86% au premier semestre, à 62 millions de dollars, en raison de la hausse des prix du kérosène et d'effets de change négatifs.