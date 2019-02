Quelles perspectives pour le secteur MRO au Moyen-Orient ?

Le secteur de la maintenance aéronautique est particulièrement dynamique au Moyen-Orient depuis de nombreuses années, largement porté par l'augmentation des flottes et par la multiplication des opérateurs dans la région. Mais de nouvelles tendances sont en train d'émerger, comme nous avons pu le constater à l'occasion du salon MRO Middle East qui s'est tenu à Dubaï (Émirats Arabes Unis) les 11 et 12 février dernier, parallèlement à Aircraft Interiors Middle East (AIME).



Selon le cabinet Oliver Wyman, qui présentait ces traditionnels chiffres au cours d'un sommet à la veille du salon, le Moyen-Orient reste l'une des régions les plus actives pour le secteur de la MRO, notamment au niveau de l'entretien des moteurs (plus de 9% de croissance annuelle). ...