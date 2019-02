Livraisons en hausse et valeur en baisse dans l'aviation d'affaires

Comme chaque année, l'Association des constructeurs de l'aviation générale et d'affaires (GAMA) a publié son « état de l'industrie ». Et cette édition 2018, présentée le 20 février, s'illustre par une hausse des livraisons, mais une baisse de la valeur unitaire des appareils. Cela semble confirmer le recul du très haut de gamme face à des modules plus modestes. Un phénomène entrevu depuis deux ans, mais qui pourrait trouver ses origines dans des événements plus lointains.



« C'est la première année depuis 2013 que les livraisons sont en hausse dans tous les segments », s'est félicité Pete Bunce, PDG de la GAMA. En effet, les constructeurs d'avions légers et d'affaires affichent une belle croissance de 4,7% par rapport ...