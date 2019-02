L'année record de Transavia va lui permettre d'accélérer en 2019

Transavia a su s'imposer au sein du groupe Air France-KLM comme une marque forte. Et ses résultats de 2018 confirment qu'elle est sur la bonne voie. La low-cost a enregistré une croissance de 12,2% de son chiffre d'affaires à 1,6 milliard d'euros et réalisé un bénéfice net record de 139 millions d'euros, en croissance de 17,8%. Les bonnes performances ont été partagées par ses deux entités, néerlandaise et française, ce qui incite désormais le groupe à accélérer sa croissance.



En effet, le nombre de passagers est en hausse constante et celle de 2018 dépasse les 7% avec 15,8 millions de passagers - pour des capacités en hausse de 8,4% (21% chez Transavia France). Mieux, la marge d'exploitation s'est améliorée de 0,4 point, atteignant une moyenne de 8,6% (9,1% chez Transavia France).



Air France-KLM va donc récompenser et encourager sa filiale. Quatre Boeing 737-800 supplémentaires seront mis en service en 2019, en plus du programme de modernisation et de développement initial, qui prévoit déjà l'entrée de cinq nouveaux appareils chez Transavia France notamment. Un investissement additionnel de 100 millions d'euros.



En 2019, l'offre devrait encore augmenter, de 9% à 11%. Cette croissance sera de nouveau plus rapide chez Transavia France que chez Transavia Netherlands, avec une offre en augmentation de 17%, tout comme en 2018, et le lancement de quatorze nouvelles routes. Reste à dégager le ciel pour 2020, si ce n'est déjà fait... L'entité française aura en effet rattrapé sa partenaire néerlandaise en termes de capacités et aura atteint son plafond de quarante avions, fixé par les accords de 2014 avec le SNPL.