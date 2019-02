Dassault Aviation fait plancher les start-ups sur la maintenance du futur

Dassault Aviation a organisé son deuxième « innovathon » les 7 et 8 février derniers à Bordeaux. Le thème de cette édition : la maintenance du futur. Un appel à candidature avait été lancé en amont par l'avionneur à destination de start-up, qui ont eu pour mission de plancher sur cinq domaines prioritaires du MCO et améliorer ainsi la disponibilité opérationnelle : la maintenance prédictive, l'impression 3D, l'intelligence artificielle et le « big data », la robotique et la formation.



Dix entreprises ont été sélectionnées pour participer à la compétition et ont bénéficié d'un suivi et de conseils de la part de « mentors » issus de Dassault Aviation à l'issue de la sélection, afin de cibler au mieux ...