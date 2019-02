AirBaltic avance le retrait de ses Boeing 737 à l'automne

AirBaltic a décidé d'accélérer la modernisation de sa flotte. Elle a annoncé le 20 février qu'elle allait retirer tous ses Boeing 737 du service d'ici l'automne prochain, avec plus d'un an d'avance sur son programme initial. Elle souhaite ainsi réduire la complexité de sa flotte et profiter au maximum des performances de ses A220-300 (ex-CS300).



Sa flotte d'Airbus est actuellement composée de quatorze appareils mais elle en attend encore huit cette année et vingt-huit les années suivantes (plus trente options). Ils avaient été acquis en deux étapes -auprès de Bombardier alors à la tête du programme - dans l'objectif de remanier entièrement la flotte afin de ne plus exploiter qu'un seul type d'avion.



AirBaltic avait dès le ...