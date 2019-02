Rencontres industrielles pour la future défense sol-air suisse

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) helvète a lancé plusieurs programmes d'armement d'importance, afin de renouveler, voire d'acquérir, de nouveaux systèmes destinés à assurer la protection de l'espace aérien et de son territoire. « Les Forces aériennes sont tenues de moderniser pratiquement tous leurs moyens de protection de la Suisse contre les menaces extérieures », déclare le DDPS, qui a ainsi mis en place le programme Air2030. Celui-ci doit permettre de renouveler la flotte d'avions de combat, mais aussi de doter le pays d'un système de défense sol-air longue portée - la Suisse ne disposant plus de moyens de ce type depuis le retrait du service actif du système BL-64 ...