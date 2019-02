La Suisse avance dans le renouvellement des capacités de surveillance aérienne

Si l'acquisition de nouveaux avions de combat est assurément le projet phare du programme Air2030, celui-ci comprend également un volet concernant la défense sol-air, mais aussi la surveillance 24h/24 de l'espace aérien. Le dispositif Florako (Florida Radarersatz Radarluftlagesystem Kommunikationssystem), fourni par ThalesRaytheonSystems et mis en service entre 2003 et 2006, doit être progressivement modernisé ou remplacé à l'horizon 2030. Selon le rapport sur « l'avenir de la défense aérienne » publié par un groupe d'experts, « des lacunes devraient apparaître au niveau de la détection d'objets avec de faibles signatures radar et, à plus long terme, dans le domaine de la guerre électronique ».



Le gouvernent helvète donc cherche actuellement à remplacer deux sous-systèmes : Ralus, pour la fusion ...