Lockheed Martin transforme son F-16V en F-21 pour l'Inde

Alors que le salon Aero India a ouvert ses portes, Lockheed Martin en a profité pour dévoiler le nom de l'avion de combat qu'il compte proposer à l'Inde : ce sera le F-21, qui sera construit en coopération avec Tata Advanced Systems - une décision annoncée lors de l'édition 2017 du salon du Bourget. L'appareil est présenté comme « spécialement configuré pour l'Indian Air Force » et permettrait à l'avionneur américain d'asseoir son emprise en Inde par le biais du programme « Make in India », en s'appuyant sur son partenariat avec Tata, mais aussi en développant des collaboration avec l'industrie de défense locale.



Lockheed Martin renomme en fait le F-16V (F-16 Block 70), une évolution du F-16 dévoilée en février 2012 lors du salon aéronautique de Singapour. Cette version modernisée - proposée en achat neuf ou en rétrofit - dispose notamment d'un radar à antenne active et à balayage électronique (AESA) de Northrop Grumman, de la L16 ou encore du pod de désignation laser Sniper. La vidéo de présentation du F-21 semble indiquer que l'avion pourrait être doté d'une perche de ravitaillement rétractable, ainsi que d'une dizaine de points d'emport d'armement sous les ailes, ainsi que des points d'emport capteurs sous le fuselage et des réservoirs conformes (CFT - Conformal fuel tanks). Il semblerait par ailleurs que l'avion puisse également disposer d'un leurre tracté.



Lockheed Martin est l'un des sept concurrents en lice pour répondre à un appel d'offre estimé à plus de dix milliards de dollars, concernant l'acquisition de 110 avions de combat multirôles. Lockheed Martin devrait ainsi affronter Airbus Defence & Space, Boeing, Dassault Aviation, MiG, Saab et Sukhoï.