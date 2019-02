Finnair ralentie par la concurrence et le prix du carburant en 2018

Finnair a accusé en 2018 un repli de sa rentabilité sous l'effet de la concurrence accrue en Asie et en Europe, ses plus gros marchés, et d'un rebond des prix du carburant, a-t-elle annoncé vendredi. Le transporteur finlandais a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 10% par rapport à 2017, à 2,8 milliards d'euros, mais ses dépenses en carburant se sont simultanément accrues d'un quart. Le résultat opérationnel est ainsi ressorti en légère baisse de 0,6%, pour un bénéfice net en recul de 11%, à 150 millions d'euros. A la faveur d'une augmentation de capacité de près de 15%, Finnair a transporté 12% de passagers en plus l'an dernier (13,3 millions au total) avec pour conséquence un tassement du taux d'occupation de ses appareils de 1,5 point, à 81,8%. Ses prévisions sont prudentes pour 2020 dans un contexte international tributaire des conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, de la guerre commerciale entre Washington et Pékin et de la conjoncture économique mondiale qui montre des signes d'essoufflement. "Même si nos résultats opérationnels ont faibli vers la fin de l'année, notre objectif à long-terme reste le même, assurer une croissance rentable et durable", a indiqué le PDG Topi Manner.