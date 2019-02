L'Espagne intègre officiellement le SCAF

Les premières rumeurs concernant l'intégration de l'Espagne au SCAF nous ont été confiées l'automne dernier. C'est l'Allemagne qui aurait « milité » pour que l'Espagne rejoigne le programme, pas seulement en tant que nation observatrice, mais bien en tant que véritable partie prenante - par le biais d'Airbus Espagne notamment. Une hypothèse appuyée par une déclaration du député Jean-Charles Larsonneur début novembre, qui indiquait que l'équivalent allemand de la DGA, le BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nützung der Bundeswehr), avait pour ambition d'associer « d'emblée les Espagnols, alors que cet élargissement n'avait pas été évoqué préalablement ».



Cette éventualité la ferme intention du gouvernement » de prendre part au développement de l'aviation de combat du futur. Son ministère indiquait par ailleurs que sa participation financière pourrait se monter à 25 millions d'euros jusqu'en 2021.



« L'Espagne a manifesté son intérêt pour rejoindre le programme, nous leur avons communiqué les documents de haut niveau sur la base desquels nous nous sommes mis d'accord avec les Allemands », indiquait-on récemment de source ministérielle. « Nous leur avons demandé s'ils étaient d'accord avec ces deux documents [le HLCORD, l'expression des besoins opérationnels militaires, ainsi que la lettre d'intention, NDLR] et ils ont répondu par l'affirmative. » S'il s'agit de reconnaître le leadership français sur ce programme, ainsi que la « prééminence » du couple franco-allemand, on précise cependant que « l'Espagne ne sera pas la remorque de la France et de l'Allemagne ».



L'annonce a de quoi étonner, puisque le partenariat sur l'aviation de combat du futur était en premier lieu uniquement envisagé dans un cadre franco-allemand. Lancé en juillet 2017 par le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, le projet était présenté jusqu'à l'été dernier comme un projet structurant de la coopération bilatérale. Il devait éviter de réitérer les erreurs du passé, à savoir des programmes d'armement européens impliquant un trop grand nombre d'acteurs et aboutissant à des retards et des augmentations de coûts. Les ministres française et allemande avaient rappelé cette règle lors du salon aéronautique ILA de Berlin en avril dernier : « Nous avons pris le problème de façon tout à fait différente pour permettre l'expression d'un besoin commun, qui ne fera pas l'objet de plus de spécifications qu'il n'existe de clients », avait ainsi déclaré Florence Parly lors de la signature du HLCORD (High level common operational requirements document).



