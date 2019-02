Norwegian abandonne les Antilles

Il y a quelques années, la Guadeloupe et la Martinique faisaient partie des cibles privilégiées de Norwegian. Mais le vent a tourné. La compagnie a annoncé le 13 février qu'elle allait suspendre ses opérations dans les Antilles françaises, pour manque de rentabilité, à partir de la saison été IATA.



La low-cost norvégienne était présente en Guadeloupe et en Martinique depuis décembre 2015. Elle relie actuellement, et de façon saisonnière, les deux îles à trois villes des Etats-Unis : New York, Baltimore et Boston. Mais ses projets allaient au-delà et elle songeait à lancer des liaisons directes au départ de Paris, un projet qu'elle avait dû repousser en raison d'un manque de capacités.



Ce qui fait défaut désormais, ce sont les passagers. Bien que Norwegian ait pu mesurer l'intérêt des Américains pour ces lignes, le taux de remplissage n'est pas suffisant et les opérations pas rentables. Très endettée, Norwegian est en plein programme de réduction de ses coûts, d'où le choix de supprimer ceux-là. Elle avait auparavant annoncé la suspension de sa jeune ligne vers Singapour et la fermeture de six bases, en Europe et aux Etats-Unis, pour se recentrer sur la Scandinavie, plus dynamique.



Non contente de chercher les économies, elle a également décidé de ralentir sa croissance en 2019 pour travailler à l'amélioration de ses performances et redevenir rentable cette année.