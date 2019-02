Première construction de site pour le MQ-25

L'US Navy a attribué un contrat de 41,8 millions de dollars à B.L Harbert International pour la construction du site recherche, de développement, de test et d'évaluation du futur drone ravitailleur MQ-25. Le bâtiment devrait être achevé fin 2020. Il sera situé sur le site de Patuxent River, dans le Maryland, qui héberge notamment le Naval Air Systems Command, l'école des pilotes d'essais ainsi que des centres d'essais et d'évaluation des équipements de l'aéronautique navale américaine.



Boeing avait été sélectionné en août 2018 par le Pentagone pour développer le futur drone ravitailleur de l'US Navy, qui pourrait en commander jusqu'à 72 exemplaires. Le MQ-25 Stingray a été dévoilé fin 2017 et les premiers vols sont attendus à l'horizon 2021.