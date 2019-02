Delta Air Lines met son Airbus A220 en service

L'A220 est désormais en service en Amérique du nord. Delta Air Lines a réalisé son premier vol commercial avec le nouvel Airbus le 7 février, reliant La Guardia à Boston. Des cérémonies ont eu lieu à New York et à Dallas Fort Worth, l'autre aéroport à être relié à la première base des A220 dès leur lancement.



Delta Air Lines a en effet déjà reçu quatre exemplaires de l'A220 depuis la livraison du premier fin octobre 2018. Leur mise en ligne était initialement prévue le 31 janvier mais les projets de la compagnie ont été contrecarrés par le shutdown de l'administration américaine, qui a retardé les inspections, les essais et la remise de certaines certifications de la part de la FAA, nécessaires pour ouvrir la voie à son exploitation commerciale.



« Nous avons de grands projets pour cet appareil. Il fera partie intégrante de notre future flotte intérieure », a indiqué Chuck Imhof, vice-président New York Sales de Delta. En effet, Delta Air Lines avait passé une première commande pour 75 A220-100, avec le projet d'en faire un pilier de son réseau domestique. Elle l'a modifiée au début de l'année pour convertir 35 de ses exemplaires en la version plus capacitaire, l'A220-300, et en ajouter quinze nouveaux. Elle attend donc quarante A220-100 et cinquante A220-300 d'ici 2023.



Tous seront aménagés en configuration triclasse (affaires, Premium economy et économie), de 109 places pour l'A220-100 et de 130 places pour A220-300, et disposeront d'un système de connectivité 2Ku. Ils doivent permettre aux passagers de vivre une expérience de voyage homogène lorsqu'ils passent d'un vol international à un vol intérieur.



Les A220 remplaceront des appareils moins performants. Delta Air Lines est en effet en train de moderniser sa flotte et estime que 20% de ses avions les plus anciens auront été remplacés par des modules modernes d'ici 2020.



Il est à noter que si une partie des A220-100 est produite à Mirabel (les premiers appareils), le reste de la flotte sortira des installations de Mobile. Les A220-300, notamment, seront tous produits en Alabama. Le premier sera livré en 2020.