Une Saint Valentin sous le signe du voyage

Envolée romantique



Si vous dîniez à bord d'une montgolfière pour la fête de la Saint-Valentin dans un cadre somptueux ? Loin du tumulte urbain, cette escapade aérienne vous permettra de fêter votre amour autour d'un dîner simple mais gastronomique. Toutefois, avant de vous envoler vers des cieux flamboyants, vous aurez la chance d'assister, et même de participer, aux préparatifs du ballon bientôt prêt à vous accueillir. La soirée s'annonce riche en émotions dès que l'équipe, à votre disposition, met en route les brûleurs : le souffle chaud vous effleure tout en gonflant la voile qui s'élève peu à peu dans un doux bruissement et un chatoiement de couleurs éblouissantes. Vous voilà prêt à embarquer dans un nouvel espace-temps, celui des pionniers de l'aviation. Tout comme Marie-Madeleine et Jean-Pierre Blanchard, couple illustre d'aérostiers, vous allez vivre un vol d'une beauté infinie. Une coupe de champagne à la main, le paysage s'offre maintenant à vous : château de Maintenon et d'Esclimont, ancienne forteresse de Gallardon ou la nature et la faune de la région Centre-Val de Loire dans toute leur splendeur. Quelques oiseaux tournoient près de vous, curieux du festin composé de quatre plats qui s'annonce. Une heure environ plus tard, le soleil décline peu à peu et un souffle d'air frais vous permet de vous enlacer tout en admirant le paysage qui s'embrase sous les derniers rayons. En observant attentivement l'horizon, vous pourrez même apercevoir le rayon vert si les conditions atmosphériques s'y prêtent ! Le poser de la nacelle s'effectue doucement, sans rompre le charme et la magie du voyage. Un certificat de baptême vous est remis afin d'immortaliser votre Saint-Valentin.



© Air Pegasus

Charme et raffinement



Barnstormer nous dévoile en exclusivité leur nouvelle casquette Hélice Eclair - Dassault Aviation pour l'hiver. Initialement déclinée en beige et chocolat, la collection s'agrandit avec l'arrivée d'une nouvelle couleur, gris anthracite. Entièrement fabriquée en France par une Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), cette casquette 100% tweed se porte en toutes circonstances avec chic et élégance. Fidèle à ses traditions, Barnstormer nous invite à découvrir la grande Histoire de l'Aviation à travers chacune de ses créations. La casquette Hélice Eclair est la reproduction conforme de celle portée à l'époque par les ouvriers des usines Dassault et rend ainsi hommage au génie de Marcel Dassault, qui dès 1915, sut concevoir une hélice aux rendements aérodynamiques incroyables. Lorsque vous portez cette casquette, que vous soyez homme ou femme, vous emportez avec vous un morceau de l'histoire des premières hélices construites par des ébénistes dans un atelier de fabrication de meubles rue du faubourg Saint-Antoine à Paris ! La signature Collection Dassault Aviation apporte une touche supplémentaire de raffinement avec la reproduction de ses avions emblématiques (MB152, Mirage III et Rafale), accompagnée du célèbre trèfle symbolique. Confortable, chaude et tendance, cette casquette vous ira à merveille mais dépêchez-vous car elle se vend à la vitesse de l'éclair...



© Barnstormer

Comme une star des années 50



Air France a décidé de nous faire rêver cette année en rééditant en série limitée la valisette vintage qu'affichaient les stars lorsqu'elles voyageaient à bord des somptueux avions de la compagnie nationale. De Joséphine Baker à John Huston, la valisette a fait le tour du monde dans des avions prestigieux comme le Super Constellation ou la Caravelle. Conformément au modèle original, le précieux bagage est décliné en deux couleurs, bleu nuit ou blanc, sur lesquelles est dessiné l'hippocampe ailé. Adopté par Maurice Noguès lors de la création d'Air France en 1933, ce logo emblématique illustre la puissance par le buste du cheval ailé issu de la mythologie grecque, Pégase, et la vitesse grâce à la queue du dragon d'Annam. On peut deviner également dans cette figure allégorique la réunion des trois moyens de transport avec lesquels vous pourrez voyager et traverser les couloirs de l'Histoire. Aujourd'hui devenues des pièces iconiques, les valisettes vintage s'emportent partout avec élégance dans tous vos déplacements, aussi bien professionnels que festifs. Un très bel objet réalisé en toile et cuir qui peut se conserver précieusement pour le plaisir des yeux. Grâce à son petit format, 45 x 28 x 9 cm, vous pourrez vivre de grands et beaux voyages tout en perpétuant l'histoire mythique de la valisette vintage Air France.



© Collection Air France - droits réservés

Invitation au voyage



Air France possède aujourd'hui une collection de plus de 2 000 affiches anciennes dont 600 ont été réalisées par de grands créateurs tels que Jean Carlu, Lucien Boucher, Villemot ou Bezombes. A ce jour, une petite centaine est déjà éditée en permanence sur tirage offset où un vaste choix vous est proposé sous deux formats : 60x100 cm (22 euros) ou 50x70cm (17 euros). Une invitation au voyage, planisphère ou affiches des compagnies constitutives telles qu'Air Orient, Air Union, UTA ou Air Inter forment une fantastique collection à emporter dès votre première visite. Sans même vous déplacer, vous pouvez également consulter la bibliothèque de la BnF, Gallica, où les affiches sont progressivement mises en ligne, et choisir ainsi à distance votre futur cadeau. Or cette année, Air France innove en rééditant à l'unité certaines de ces affiches inédites en version luxe dans un format facile à encadrer (50x70cm). Disponibles actuellement au Musée Air France (2 Rue Robert Esnault-Pelterie, 75007 Paris), les affiches sont conformes aux lithographies originales grâce à une impression de très grande qualité sur papier Velin avec un tampon à sec. Le choix est cornélien parmi ces 40 luxueuses affiches, toutes plus magnifiques les unes que les autres ! Elles s'accorderont à merveille à toutes vos envies de voyage ou coups de coeur, vous trouverez indéniablement votre bonheur pour un montant de 70 euros. Les affiches se déclinent également sur des mugs pour un tête-à-tête romantique spécial Saint Valentin, de cartes postales ou en de très jolis carnets qui vous serviront à écrire vos futures impressions de voyage.



© Collection Musée Air France - droits réservés

Sur les traces des Lignes aériennes Latécoère



Afin de poursuivre les festivités liées au centenaire des Lignes Aériennes Latécoère, un magnifique foulard est né de la passion entre la famille de l'illustre Pierre-Georges Latécoère et Barnstormer. Ces férus d'histoire et d'aviation ont mis en commun leur talent pour vous présenter un carré 100% soie roulotté main représentant l'ensemble de propulsion du Laté 21. Le motif a pour origine les plans originaux de l'hydravion de 1927 et Barnstormer a relevé avec brio le défi en réalisant un chef-d'oeuvre graphique : sur un fond orange et bleu turquoise, les deux hélices se détachent avec relief du moteur Farman monté dans le cadre d'une évaluation car seul le moteur Gnome & Rhône Jupiter 420 CV sera monté en nacelle par la suite. Chaque illustration est mûrement réfléchie et l'ensemble s'accorde avec harmonie. Toutes les informations historiques sont présentes sur ce magnifique carré de 90x90cm : cartouche mentionnant tous les aspects techniques du Laté 21 pour donner davantage de relief, tracés géométriques typiques des arts décoratifs des années 1930, numéro de série de l'avion et, bien sûr, son constructeur, S.I.D.A.L (Société Industrielle des Avions Latécoère). Indémodable, le foulard aux couleurs chatoyantes se porte pour petites et grandes occasions, que ce soit autour du cou, en ceinture ou accroché à un sac à main. La douceur de la soie vous protègera des hivers rigoureux.



© Barnstormer

Phénomène naturel spectaculaire : les aurores polaires de David Del Regno, aux éditions La Vallée Heureuse



Un petit livre ludique qui vous invite à comprendre le phénomène rare et magique que représentent les aurores polaires. Seuls quelques privilégiés ont eu la chance d'en apercevoir et c'est toujours avec une émotion intense qu'ils relatent leur expérience comme étant la plus belle de leur vie. David Del Regno retrace avec humour l'historique des aurores depuis la nuit des temps jusqu'aux dernières découvertes scientifiques. Souvent associées à des origines mystiques aux propriétés divinatoires, les aurores boréales (hémisphère Nord) et australes (hémisphère Sud) fascinent toujours autant et c'est l'occasion de partir à leur découverte sans même vous déplacer dans le Grand Nord pour les observer. En offrant cet ouvrage riche en illustrations pour la fête de la Saint-Valentin, vous vous envolerez dans l'univers féerique des phénomènes majestueux que nous offre notre système solaire.



Phénomène naturel spectaculaire : les aurores polaires de David Del Regno

Editions La Vallée Heureuse

78 pages, collection Terre et Espace

11 x 0,5 x 16,5 cm

9,90 euros





Escale, de Martine Laporte, aux éditions Michel Lafon



Plongez dans l'univers des lignes aériennes Latécoère et de l'Aéropostale en revivant la grande épopée de la poste aérienne et des prémices du transport public de passagers.

« J'ai refait tous mes calculs. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une chose à faire : la réaliser ». Pierre-Georges Latécoère

Un siècle nous sépare du premier vol de reconnaissance effectué le 25 décembre 1918. La mission se préparait depuis déjà plusieurs années : relier Toulouse à Rabat par voies aériennes en vue d'acheminer du courrier. Première étape mythique Toulouse-Barcelone qui donnera naissance par la suite à de grandes traversées. Martine Laporte nous fait vivre cette incroyable saga aux multiples rebondissements, partageant les joies, les peurs ou les accidents de pilotes célèbres comme Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, Jean Mermoz ou d'autres beaucoup plus discrets comme Paul Vachet ou Claude Beauregard. Les équipages ont la vie dure : enlèvement, accident, conditions météorologiques sévères dans un environnement hostile. Mais la « Ligne » survit et prend un second souffle avec l'arrivée de Marcel Bouilloux-Lafont en franchissant l'Océan Atlantique vers le continent sud-américain. L'ensemble des documents présentés sont d'une rare richesse et, pour certains, inédits. Le livre se parcourt avec émerveillement grâce aux magnifiques illustrations et sa composition permet de naviguer selon son humeur en parcourant témoignages, récits historiques ou descriptifs d'aéronefs. Cet ouvrage nous invite avec brio à la découverte des bâtisseurs de la « mystique du courrier ».



Escale de Martine Laporte

Editions Michel Lafon (11 octobre 2018)

Relié, 255 pages Dimension 28,8 x 2,8 x 33,9 cm

39,95 euros



