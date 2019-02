DRAL livre la première partie de Falcon 2000

prête à être livrée » à l'avionneur français et à rejoindre l'usine d'assemblage final des Falcon. Elle ne prendra cependant pas la route de Bordeaux-Mérignac avant la fin février, puisqu'elle sera exposée sur le stand de Dassault Aviation lors du salon Aeroindia, qui se tiendra à Bangalore du 20 au 24 février prochain.



La création de DRAL a été formellement actée en février 2017, la co-entreprise est détenue à 51% par Reliance et à 49% par Dassault Aviation. La première pierre de la construction du hangar principal a été posée en octobre de la même année, avec l'ambition de créer un « écosystème » d'entreprises indiennes intégrées à la supply chain de la « Team Rafale », composée de l'avionneur de Saint-Cloud, de Thales et de Safran. L'objectif à terme est de pouvoir procéder à la fabrication et à l'assemblage complet de Falcon 2000, ainsi que de produire des sous-ensembles et des emports pour le Rafale.



