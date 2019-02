Nouveau contrat africain pour le Super Tucano

Le Super Tucano continue son implantation en Afrique. Sierra Nevada et Embraer ont confirmé la notification d'un contrat pour la production de douze A-29, destinés aux forces aériennes nigérianes. Le Nigeria rejoint ainsi d'autres pays clients du Super Tucano en Afrique, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest, où le turbopropulseur s'est notamment exporté au Mali, au Burkina Faso, au Ghana, en Mauritanie ou encore au Sénégal.



La demande initiale du Nigeria remonte à 2015, la vente avait été approuvée par le département d'État américain en août 2017. Elle était alors évaluée à 593 millions de dollars et le document de l'agence d'exportation précisait que la transaction comprenait également la formation des personnels, de l'armement et l'infrastructure associée. La présence de « contractors » américains sur le terrain visait par ailleurs selon la notification à mener des actions de formation en matière de droit des conflits armés et de droit international humanitaire, les avions ayant été requis pour des missions de lutte antiterroriste.



Motorisé par des PT6A-68/3 de Pratt & Whitney, l'A-29 dispose d'une capacité d'emport sous le fuselage et les ailes pouvant monter à 1,5 tonne. Il peut aussi bien être employé pour des missions de formation et d'entraînement que pour des missions ISR (renseignement, surveillance, reconnaissance) ou encore des missions d'attaque au sol. Le panel d'armement associé au Super Tucano comprend des mitrailleuses, mais également des roquettes de 70mm, des bombes type GBU-12, des missiles air-air type Sidewinder. L'intégration de missiles air-sol léger ou de la classe du Hellfire est à l'étude, ainsi que celle de bombes guidées de petit diamètre.



La flotte mondiale de Super Tucano a dépassé les 230 exemplaires, vendus dans une douzaine de pays. Elle a accumulé plus de 360 000 heures de vol.