Azul accélère la transformation de sa flotte

Azul a annoncé le 6 février que sa flotte serait modernisée plus vite que prévu. Convaincue par les performances de ses premiers A320neo, la compagnie brésilienne a décidé de réceptionner 21 appareils neufs cette année, soit huit de plus que ce qu'elle attendait initialement. En parallèle, elle retirera plus d'Embraer 195 - quinze au lieu de sept.



La low-cost souligne qu'elle devrait ainsi gagner 18% en capacité mais que le nombre de mouvements n'augmentera que de 5%.



Plus en détail, Azul introduira douze appareils de la famille A320neo en 2019. Elle en exploite déjà une vingtaine d'exemplaires, dont elle ressent l'impact sur ses performances dans tous les domaines : les recettes se sont améliorées, la satisfaction des passagers ...