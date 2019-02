Austrian Airlines : « Nous allons nous concentrer sur la défense de notre hub de Vienne »

Les équipes d'Austrian Airlines étaient à Paris début février pour le lancement d'un pop-up café destiné à faire connaître Vienne et la compagnie aérienne, pour augmenter leur renommée sur le marché français. A cette occasion, Le Journal de l'Aviation a rencontré Michael Pollaschak, son directeur Content & Dialogue Marketing, qui s'est exprimé sur la nouvelle stratégie de la filiale du groupe Lufthansa.



Austrian Airlines lance une série d'événements pour accroître la notoriété de la marque. A Paris cette semaine, la compagnie fait parler d'elle avec le pop-up Café de Vienne au Bal Café Otto (18e). L'événement sera répliqué dans plusieurs autres destinations, comme Tokyo, Shanghai, Pékin et New York. Pourquoi organiser cela maintenant ?



C'est le bon moment ...