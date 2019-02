Magnetic MRO veut développer l'activité de la modification de cabine en Chine

Magnetic MRO a décidé de se lancer sur un marché sous-exploité en Chine, celui du réaménagement cabine. A travers sa filiale MAC Aero Interiors, la société de maintenance a conclu un accord avec Benniao Aviation pour créer une coentreprise spécialisée dans ce domaine, MAC Sichuan. Elle est chargée de fournir un soutien technique complet pour les cabines des propriétaires et exploitants chinois.



Ces compétences porteront sur la conception, le réaménagement, la maintenance et la modification de cabine. La coentreprise aura également des capacités de production et d'installation d'équipements. Elles concerneront toutes les classes de voyage, de la première à la classe économique, ainsi que les cabines VIP. En termes de types d'avions, elle sera habilitée à travailler sur ...