Le Journal de l'Aviation récompensé par MediaPro pour la lettre MRO & Support

Le Prix de la Diversification a ainsi été remis au Journal de l'Aviation par Delphine Chêne, Présidente de MediaPro et Directrice générale de La Tribune, et par Jean-Yves Coatanoan, PDG de RIP Consulting, en présence de nombreux membres de la presse pour les professionnels.



À noter que MediaPro célébrait aussi à cette occasion les 20 ans de son Palmarès, une initiative qui distingue les marques médias qui se sont montrées particulièrement innovantes au cours des 12 derniers mois. Les autres Prix décernés comprenaient le Grand Prix MediaPro de l'année, le Coup de Coeur du Jury, le Prix de l'édito, le Prix de l'article, le Prix de l'enquête ou du dossier, le Prix de l'identité graphique, le Prix du lancement ou relancement, le Prix de l'initiative événementielle et le Prix du dispositif annonceur.



Unique en langue française, la Lettre MRO & Support couvre de façon bimensuelle (22 numéros par an) l'actualité du secteur de la maintenance aéronautique et des services liés à l'après-vente. Chaque édition est également traduite en anglais depuis 2 ans.



C'est d'ailleurs à ce titre que le Journal de l'Aviation est devenu un partenaire média récurrent des principaux événements mondiaux dédiés à la MRO, assurant par exemple chaque année une couverture en direct des salons MRO Europe, MRO Americas, MRO Asia-Pacific ou encore MRO Middle East organisés par Aviation Week.





Photo © MediaPro

Pour plus d'information sur l'association MediaPro :



Pour plus d'information sur le Palmarès MediaPro 2019 et les lauréats :

C'est le 30 janvier dernier dans le cadre prestigieux de l'Hôtel des Arts et Métiers à Paris que le Journal de l'Aviation a été récompensé par le jury du Palmarès des Médias Professionnels organisés par MediaPro pour sa newsletter MRO & Support.Le Prix de la Diversification a ainsi été remis au Journal de l'Aviation par Delphine Chêne, Présidente de MediaPro et Directrice générale de La Tribune, et par Jean-Yves Coatanoan, PDG de RIP Consulting, en présence de nombreux membres de la presse pour les professionnels.À noter que MediaPro célébrait aussi à cette occasion les 20 ans de son Palmarès, une initiative qui distingue les marques médias qui se sont montrées particulièrement innovantes au cours des 12 derniers mois. Les autres Prix décernés comprenaient le Grand Prix MediaPro de l'année, le Coup de Coeur du Jury, le Prix de l'édito, le Prix de l'article, le Prix de l'enquête ou du dossier, le Prix de l'identité graphique, le Prix du lancement ou relancement, le Prix de l'initiative événementielle et le Prix du dispositif annonceur.Unique en langue française, la Lettre MRO & Support couvre de façon bimensuelle (22 numéros par an) l'actualité du secteur de la maintenance aéronautique et des services liés à l'après-vente. Chaque édition est également traduite en anglais depuis 2 ans.C'est d'ailleurs à ce titre que le Journal de l'Aviation est devenu un partenaire média récurrent des principaux événements mondiaux dédiés à la MRO, assurant par exemple chaque année une couverture en direct des salons MRO Europe, MRO Americas, MRO Asia-Pacific ou encore MRO Middle East organisés par Aviation Week.Pour plus d'information sur l'association MediaPro : cliquez ici ! Pour plus d'information sur le Palmarès MediaPro 2019 et les lauréats : cliquez ici !