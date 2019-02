Dassault Aviation va réimplanter son site d'Argenteuil à Cergy-Pontoise

Le site de Dassault Aviation à Argenteuil va s'éloigner de quelques kilomètres de Paris. L'avionneur a en effet officialisé le 5 février la réimplantation de son usine dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Le déménagement s'inscrit dans la stratégie de transformation du groupe, initiée en 2016, qui a notamment pour objectif de moderniser les sites de production.



Pour des raisons d'efficacité, Dassault Aviation a décidé d'aller au-delà d'une simple modernisation du site d'Argenteuil et de construire une nouvelle usine pour ses activités. Aucun terrain adapté n'étant disponible sur le territoire de la commune, l'avionneur a pris le parti de se déplacer de quelques kilomètres vers le nord-ouest pour ériger son nouveau site.



Les installations d'Argenteuil abritent actuellement plusieurs activités, notamment l'assemblage des tronçons avant des avions civils et militaires, les filières tuyauteries métalliques complexes, les panneaux de revêtements équipés et les aménagements Rafale.



Dassault Aviation rappelle qu'il compte plus de dix sites industriels en France. Sa stratégie de transformation vise à moderniser et spécialiser davantage ces différents sites, quitte à réaliser des transferts d'activités entre eux, tout en préservant leur nombre. L'objectif est d'améliorer la compétitivité du groupe et de le préparer pour le lancement de nouveaux programmes civils et militaires.



Le transfert d'Argenteuil vers Cergy ne devrait pas avoir d'incidence majeure sur l'emploi : aucun licenciement ni aucune suppression de postes ne sont prévus mais l'avionneur évoque « des ajustements entre les établissements ».