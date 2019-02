L'Advanced F-15 prêt à l'emploi

Boeing annonce avoir finalisé les essais au sol et en vol de son Advanced F-15. La phase d'expérimentation a duré cinq ans et a mobilisé une équipe conjointe de Boeing et de l'US Air Force. L'avionneur américain indique que près de 15 000 points d'essais ont été testés.



Parmi les améliorations apportées au chasseur, des commandes de vol électrique pour renforcer la manoeuvrabilité de l'avion, un radar à antenne active et balayage électronique, ainsi que des capacités accrues en emport d'armement. Le successeur du F-15C/D pourrait ainsi emporter jusqu'à 12 missiles air-air ou 24 munitions air-sol.



Le vol inaugural du F-15 remonte à 1972, le dernier achat de l'US Air Force remonte à 2001, même si d'autres nations ont depuis fait l'acquisition de F-15 en versions améliorées - dernière en date, le Qatar en 2017, avec une commande de 36 exemplaires.



Selon Bloomberg, le Pentagone pourrait inclure une enveloppe de 1,2 milliard de dollars pour l'acquisition de 12 F-15X dans ses prévisions de budget pour l'année fiscale 2020.