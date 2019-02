GKN renforce ses positions sur le F-35

Alors que le F-35 essuyait une nouvelle bordée de la part du Pentagone, les Pays-Bas célébraient de leur côté la sortie d'usine (« rollout ») du premier exemplaire opérationnel destiné la Koninklijke Luchtmacht (KLu). Cet événement, qui s'est déroulé le 30 décembre dans l'usine de Lockheed Martin de Fort Worth (Texas), été aussi l'occasion pour GKN Fokker de renforcer sa participation industrielle dans le programme.



L'industriel batave, filiale du groupe britannique GKN, a signé tout d'abord un accord avec Pratt & Whitney pour le moteur F135, qui équipe l'avion de combat. Déjà partenaire du programme, il se voit confier la production initiale de nouveaux composants avancés en composites. Ces éléments, dont le détail n'a pas été communiqué, seront produits dans son usine de Hoogeveen, aux Pays-Bas.



GKN Fokker était déjà impliqué sur le programme F135, via sa division GKN Fokker Elmo, qui fabrique une partie des systèmes de câblage du moteur sur son site de Hoogerheide, toujours aux Pays-Bas.



Ce contrat vient aussi renforcer celui signé en novembre 2018 par GKN Aerospace Norway, autre filiale du groupe britannique, avec Pratt & Whitney. A ce titre, et pour un montant de 66 millions de dollars, le motoriste américain lui a confié la production d'éléments de carter et d'arbre pendant huit ans dans son usine à Kongsberg, en Norvège.



Coopération prolongée sur l'avion



Toujours à l'occasion de ce rollout, GKN Fokker a annoncé la signature d'un autre accord, cette fois avec Lockheed Martin, pour proroger pendant cinq ans leur coopération autour du programme F-35. Depuis 2002, GKN Fokker (alors Fokker Technologies) fabrique les flaperons, les panneaux ouvrables en vol (IFOD) et les systèmes de câblage et d'interconnexion électriques (EWIS) pour l'ensemble des F-35, dans ses installations situées aux Pays-Bas et en Turquie.



L'industriel néerlandais va donc poursuivre leur production jusqu'en 2024, maintenant ainsi 600 emplois.