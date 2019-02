Honeywell optimiste pour 2019 après avoir dépassé les attentes au 4T

Le groupe industriel américain Honeywell a annoncé vendredi des résultats trimestriels meilleurs que prévu et fait état d'objectifs financiers ambitieux pour 2019, en raison de la hausse continue du trafic aérien qui dope les commandes pour ses activités aéronautiques. L'entreprise vise notamment une augmentation plus importante que prévu de ses bénéfices et chiffre d'affaires pour l'année en cours, en raison d'une forte demande pour ses produits avioniques et les services de maintenance destinés à l'aéronautique. Le bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, devrait être compris entre 7,80 et 8,10 dollars, contre 7,88 dollars attendus en moyenne par les analystes financiers. Les recettes devraient, elles, être comprises dans une fourchette de 36 à 36,9 milliards de dollars, alors que Honeywell n'intégrera plus les revenus générés par sa division fabriquant des systèmes pour l'industrie des transports (Garrett Motion) et la branche spécialisée dans les services d'automation et de contrôle et dans les technologies pour le secteur immobilier (Resideo Technologies). Ces deux divisions volent de leurs propres ailes depuis le 29 octobre. A Wall Street, le titre gagnait 1,30% vers 12H50 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance. Lors du quatrième trimestre 2018, Honeywell a renoué avec les bénéfices, dégageant un bénéfice net de 1,72 milliard de dollars, contre une perte de 2,5 milliards à la même période un an plus tôt. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté de 1,91 dollar, supérieur de 2 cents au 1,89 dollar anticipé. Le chiffre d'affaires a toutefois baissé de 10,3%, à 9,73 milliards de dollars, un déclin dû à la scission de l'entreprise. A taux de change et périmètre constant, les revenus ont augmenté de 6%. L'activité aéronautique, la plus importante du groupe (35,2% du chiffre d'affaires), a vu ses ventes trimestrielles diminuer de 12,1%, à 3,43 milliards de dollars. L'activité de matériaux de performance, dont les produits sont notamment utilisés dans le raffinage pétrolier, a enregistré une baisse de ses recettes de 1,8%, à 2,8 milliards de dollars. Sur l'ensemble de l'année 2018, Honeywell a plus que quadruplé son bénéfice net, à 6,76 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires de 41,8 milliards, en hausse de 3,1% sur un an.