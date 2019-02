Air Peace, une stratégie d'expansion audacieuse à l'épreuve des contraintes du marché

À peine six ans après son lancement, Air Peace se positionne aujourd'hui comme la compagnie la plus performante du Nigeria, la première puissance économique d'Afrique. Après la consolidation de son réseau intra-africain et le renforcement en cours de sa flotte, la première compagnie privée nigériane dévoile son audacieuse stratégie d'expansion à l'international.



Basée à Lagos, Air Peace projette en long-courrier l'ouverture progressive dès cette année des dessertes hors du continent. Vers l'Europe, elle vise notamment Francfort (Allemagne), Londres (Royaume-Uni), Milan (Italie) et Paris (France) ; elle planifie Dubaï et Sharjah (Émirats arabes unis) au Moyen-Orient ; Mumbai (Inde) et Guangzhou (Chine) en Asie ainsi que Houston aux États-Unis. Elle bénéficie par ailleurs de droits de trafic vers l'aéroport d'Atlanta ...