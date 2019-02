Qatar Airways se convertit à son tour à l'Airbus A321LR

L'A321LR séduit un nouveau client. Qatar Airways a annoncé le 31 janvier qu'elle avait décidé de convertir une partie de sa commande d'A321neo en A321LR. Dix appareils sur cinquante sont concernés et leurs livraisons débuteront en 2020.



La compagnie qatarie précise que les appareils seront utilisés sur des liaisons vers des marchés émergents qui ne justifient pas l'utilisation d'un avion gros-porteur mais qui ne peuvent pas non plus être atteintes avec les monocouloirs qu'elle exploite actuellement. Elle envisage également d'augmenter ses fréquences sur certaines liaisons avec leur arrivée.



Qatar Airways exploite déjà des monocouloirs d'Airbus, à savoir deux A319 (qui ont été dotés durant deux ans d'une configuration spéciale entièrement en classe affaires avant de retrouver leur configuration traditionnelle en 2017), trente-quatre A320 et six A321. Tous sont aménagés en configuration biclasse.



Sa commande initiale de monocouloirs remotorisés portait sur l'A320neo mais Qatar Airways en avait refusé la livraison à cause des problèmes de moteurs et, après avoir menacé d'annuler l'accord, avait finalement décidé de les convertir A321neo en décembre 2017 (et d'ajouter des appareils). La conversion d'une partie des A321neo en LR avait par ailleurs déjà été évoquée par Akbar Al-Baker, le CEO du groupe, l'automne dernier.