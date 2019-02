Rafael Schvartzman : « Tout le monde fait de son mieux pour être prêt » face au Brexit

Le Brexit est un sujet qui occupe l'esprit de l'industrie aéronautique et du transport aérien depuis qu'il a été voté en juin 2016. Au fil des négociations tendues entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, des accords proposés mais rejetés parfois par le gouvernement, parfois par le Parlement britannique, il ne reste que deux mois avant la date fatidique de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et la perspective d'un « no-deal » s'impose de plus en plus. Rafael Schvartzman, vice-président régional de l'IATA, en charge de la région Europe, s'exprime sur les implications de ce retrait qui s'annonce désordonné.



Alors que toutes les propositions d'accord négociées entre le Royaume-Uni et l'Europe sont rejetées par les instances gouvernementales britanniques ...