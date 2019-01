Rome dément une éventuelle fusion entre Fincantieri et Leonardo

Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a démenti mercredi une éventuelle fusion entre le groupe de chantiers navals Fincantieri et celui de défense et d'aéronautique Leonardo, après des informations de presse en ce sens. "Au niveau du gouvernement, il n'y a rien de cela", a déclaré M. Conte, lors d'un déplacement à Milan. "Je rejette de manière la plus absolue ces indiscrétions. L'information est dénuée de fondement. Le gouvernement n'intervient pas dans la vie de sociétés cotées", a-t-il ajouté. Le journal La Stampa affirme dans son édition de mercredi que le palais Chigi "est en train d'évaluer l'opportunité de faire convoler en justes noces" les deux groupes, une opération qualifiée de "complexe" car elle pourrait passer par le retrait de Leonardo Spa de la Bourse de Milan. Il Messaggero fait état de la même hypothèse. Vers 13H45 (12H45 GMT), Leonardo cédait 0,19% à 8,302 euros, après avoir perdu jusqu'à un peu plus de 2% avant le démenti. Fincantieri gagnait de son côté 2,67% à 1,04 euro dans un marché quasi à l'équilibre. Les analystes se montraient assez sceptiques sur un tel rapprochement. "Nous estimons que le rationnel industriel de l'opération est faible en raison des synergies limitées d'un point de vue industriel et commercial", expliquait un courtier, cité par l'agence Radiocor. En octobre, les deux groupes ont annoncé le renforcement de leur coopération dans le secteur naval militaire, afin d'accroître leur compétitivité sur ce marché de plus en plus complexe. Pour ce faire, ils doivent relancer leur co-entreprise "Orizzonte Sistemi Navali", détenue à 51% par Fincantieri et à 49% par Leonardo. Leonardo est présent dans le secteur des hélicoptères, des aéronefs et des systèmes de défense, tandis que Fincantieri construit des sous-marins, des corvettes, des navires de croisière et des méga-yachts. Fincantieri doit racheter 50% du capital des Chantiers de l'Atlantique (ex-STX France), plus 1% supplémentaire prêté par l'Etat français, mais cette acquisition est suspendue au feu vert de la Commission européenne. Saisie par les autorités de la Concurrence de la France et de l'Allemagne, celle-ci s'est dite le 8 janvier préoccupée par cette opération, qui pourrait selon elle "nuire à la concurrence au niveau européen et mondial". Le patron de Fincantieri, Giuseppe Bono, a indiqué samedi être "sûr que l'Antitrust de Bruxelles donnerait raison (au groupe), dans l'intérêt de l'Europe et des citoyens européens".