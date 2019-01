La Suisse réceptionne les offres industrielles pour remplacer ses F/A-18

L'appel d'offres a été lancé en juillet dernier avec l'envoi d'une première « demande d'offre » aux industriels concernés, suite à la publication en mars 2018 des exigences techniques. Des rencontres industrielles ont par ailleurs été organisées à l'automne dernier, afin de « nouer suffisamment tôt des contacts avec l'industrie suisse ».



La prochaine étape consistera à évaluer sur simulateur les capacités respectives des avions en compétition - Eurofighter, F/A-18 Super Hornet, Rafale, F-35 et Gripen. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, précise que cette phase se déroulera « chez les candidats » et qu'une phase d'audit se tiendra en parallèle, en partenariat avec les forces aériennes opératrices, qui « présenteront l'exploitation et la maintenance des avions ainsi que le déroulement de la formation ». Les essais au sol et en vol se tiendront quant à eux entre avril et juillet prochain, sur la base aérienne de Payerne.



Une synthèse comparative sera réalisée avec l'ensemble des données collectées, afin d'émettre un second appel d'offres fin 2020. A noter que la taille de la flotte nécessaire pour remplir l'ensemble des missions ( Armasuisse, l'agence d'acquisition d'armement helvète, annonce avoir réceptionné le 25 janvier les offres de cinq industriels pour le remplacement de la flotte de combat des forces aériennes. Airbus, Boeing, Dassault Aviation, Lockheed Martin et Saab entrent ainsi officiellement dans une compétition industrielle évaluée à 8 milliards de francs suisses (soit environ 6,5 milliards d'euros), qui vise à remplacer une flotte vieillissante de F/A-18 Hornet.L'appel d'offres a été lancé en juillet dernier avec l'envoi d'une première «» aux industriels concernés, suite à la publication en mars 2018 des exigences techniques. Des rencontres industrielles ont par ailleurs été organisées à l'automne dernier, afin de «».La prochaine étape consistera à évaluer sur simulateur les capacités respectives des avions en compétition - Eurofighter, F/A-18 Super Hornet, Rafale, F-35 et Gripen. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, précise que cette phase se déroulera «» et qu'une phase d'audit se tiendra en parallèle, en partenariat avec les forces aériennes opératrices, qui «». Les essais au sol et en vol se tiendront quant à eux entre avril et juillet prochain, sur la base aérienne de Payerne.Une synthèse comparative sera réalisée avec l'ensemble des données collectées, afin d'émettre un second appel d'offres fin 2020. A noter que la taille de la flotte nécessaire pour remplir l'ensemble des missions ( Quel avion pour les forces aériennes suisses ? ) pourrait varier selon le modèle, indique armasuisse, même si l'enveloppe globale devrait comprendre entre 30 et 40 appareils, qui devraient être livrés entre 2025 et 2030.