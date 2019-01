Norwegian Air Shuttle obtient une bouffée d'oxygène financière

Fragilisée par l'éloignement d'un possible rachat, la compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle a annoncé mardi une augmentation de capital pour fortifier sa délicate santé financière, tout en laissant la porte ouverte à un éventuel acquéreur.



Troisième low cost européenne derrière Ryanair et Easyjet, Norwegian va émettre pour 3 milliards de couronnes (309 millions d'euros) d'actions nouvelles dans le cadre d'une émission entièrement garantie par des actionnaires existants et des partenaires financiers.



Après un plongeon de près de 30% dans les premiers échanges à la Bourse d'Oslo, l'action a réduit ses pertes. À 13H26 (12H26 GMT), elle lâchait 14,75%, ramenant la capitalisation boursière à 5,5 milliards de couronnes.



Cette annonce survient alors que le transporteur IAG, maison mère de British Airways, a fait savoir jeudi dernier qu'il renonçait à déposer une offre sur la compagnie norvégienne, sur laquelle il lorgnait jusqu'alors après en avoir acquis 4%.



Pionnière dans le long courrier à bas coûts, Norwegian voit ses caisses se vider rapidement sous l'effet d'une rentabilité insuffisante et d'une dette colossale --quelque 30 milliards de couronnes à la fin du 3e trimestre-- due à une expansion effrénée.



Elle devrait encore essuyer une perte d'exploitation de 3,8 milliards de couronnes au titre de 2018, a-t-elle annoncé mardi. Ses résultats annuels définitifs seront présentés le 7 février.



La compagnie a sifflé la fin de l'expansion tous azimuts pour se concentrer désormais sur l'amélioration des activités existantes.



"Nous avons semé et maintenant, nous entrons dans une phase de récolte", a dit son directeur général, Bjørn Kjos, lors d'une conférence de presse mardi. "Nous avons eu une croissance très importante, en particulier à cause du long courrier. Mais maintenant, c'est terminé".



Après avoir rejeté l'an dernier deux offres informelles d'IAG jugées insuffisantes, Norwegian n'a pas exclu un rapprochement.



"Le conseil d'administration continuera (...) d'accepter de s'engager dans des discussions de consolidation qui peuvent développer la valeur pour les actionnaires", a-t-elle souligné dans un communiqué.



Si elle disait dans le passé avoir reçu plusieurs marques d'intérêt, aucune discussion n'a lieu en ce moment, a précisé la compagnie.



- 'Rentables en 2019' -



En attendant, l'augmentation de capital à venir va lui apporter une bouffée d'oxygène salutaire, bien accueillie par plusieurs analystes.



Ceux-ci craignaient ces derniers temps que la compagnie n'enfreigne ses obligations financières vis-à-vis de ses créanciers, lesquelles prévoient un niveau minimum de fonds propres de 1,5 milliard de couronnes. Fin 2018, ce chiffre était tombé à 1,7 milliard.



"Nous comptons être rentables en 2019 et ultérieurement", a assuré M. Kjos, en prévoyant "bien sûr des variations saisonnières au fil de l'année".



Outre l'émission de titres, la compagnie cherche à améliorer sa situation financière en vendant des avions, probablement dans le cadre d'une co-entreprise avec un partenaire, et en repoussant les livraisons d'appareils en commande auprès de Boeing ou Airbus.



Elle réclame aussi à Rolls-Royce des compensations pour les coûteux retards occasionnés par des problèmes de moteurs sur ses Boeing 787 Dreamliner.



Fin décembre, elle avait déjà dévoilé un plan d'économies de 200 millions d'euros passant par la fermeture de bases et de liaisons aériennes.



Le projet d'augmentation de capital doit être examiné lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 19 février et s'étaler sur la période courant du 22 février au 8 mars.



Parmi les chevaliers blancs, le multimilliardaire d'origine norvégienne John Fredriksen fait d'ores et déjà partie du tour de table.