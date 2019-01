EDTO : L'Airbus A330-900 certifié au-delà de l'ETOPS 180mn

L'A330-900, premier membre de la famille A330neo d'Airbus vient de se voir attribuer par l'EASA la certification ETOPS (Extended-range Twin engine aircraft Operations) « au-delà » des traditionnelles 180 minutes. Il s'agit de la réglementation EDTO (Extended Diversion Time Operations) de l'OACI.



Motorisé par des Trent 7000 de Rolls-Royce, le nouveau biréacteur long-courrier d'Airbus pourra désormais bénéficier de l'option ETOPS 285 minutes, ce qui revient à pouvoir voler dans des cercles ETOPS de près de 2 000 nautiques (3 700 km) de rayon, ce qui lui permettra d'effectuer des routes plus directes (et donc de réduire sa consommation en carburant). Cette option est particulièrement intéressante sur les vols transpacifiques (Pacifique Nord).



L'avionneur européen a par ailleurs rappelé que la famille A330ceo avait été la première à être certifiée « au-delà » de l'ETOPS 180 minutes en novembre 2009 (jusqu'à 240mn, soit à 1700nm d'un aéroport de déroutement potentiel). Les biréacteurs Airbus ont accumulé plus de 20 millions d'heures de vol en condition ETOPS, une part majoritaire provenant des A330-200 et -300.



La certification équivalente de l'A330-900 délivrée par la FAA américaine est attendue très prochainement. Elle viendra ainsi satisfaire les besoins de Delta Air Lines qui réceptionnera son premier exemplaire dans les prochaines semaines.