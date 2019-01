SK FireSafety cède sa division AeroSafety

Le spécialiste néerlandais des équipements de sécurité en Europe du Nord SK FireSafety Group va vendre à la société d'investissement californienne LLCP sa division de maintenance des équipements de sécurité en cabine, a annoncé dimanche son propriétaire, le fonds Apax Partners, dans un communiqué. La cession d'AeroSafety, dont le montant n'a pas été dévoilé, doit permettre à SK FireSafety de "se recentrer ainsi sur son coeur de métier, la sécurité incendie", précise le communiqué du fonds français. "Depuis l'acquisition de SK FireSafety par Apax Partners en 2014, la division AeroSafety a doublé de taille", ajoute-t-il. Cette dernière, présente initialement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, a étendu son activité aux Etats-Unis et à la Malaisie en 2016. SK FireSafety Group, dont le siège est aux Pays-Bas, est notamment spécialisé dans les produits de protection incendie, les systèmes de détection d'incendies dans l'industrie et la maintenance d'équipements de sécurité cabine dans l'aviation. Le groupe, qui a intégré cinq entreprises en 2018, "a aujourd'hui pour objectif de poursuivre son développement au Benelux et dans les pays nordiques, à la fois grâce à sa croissance organique et à de nouvelles acquisitions", poursuit le fonds d'investissement Apax Partners. En 2017, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 109 millions d'euros.