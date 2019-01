Paris se lance dans la course aux armes hypersoniques

Dans le sillage de Moscou, Pékin et Washington, Paris se lance à son tour dans la course aux armements hypersoniques, capables de déjouer les défenses antimissiles, et qui promettent à leurs futurs détenteurs un coup stratégique d'avance. "Nous avons décidé de notifier un contrat pour un démonstrateur de planeur hypersonique", capable de se déplacer à une vitesse supérieure à Mach 5, soit plus de 6.000 km/h, a annoncé en début de semaine la ministre française des Armées Florence Parly, en promettant un premier essai en vol "d'ici fin 2021". "Beaucoup de nations s'en dotent, nous disposons de toutes les compétences pour le réaliser: nous ne pouvions plus attendre", a-t-elle fait valoir. L'enjeu est hautement stratégique. Trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, dont fait partie la France, sont déjà bien partis dans cette course aux armements avec leurs propres programmes: les Etats-Unis, la Chine et la Russie. - Trajectoire imprévisible - Le projet français est baptisé V-MaX (Véhicule Manoeuvrant eXpérimental). Son maître d'oeuvre industriel sera Arianegroup et il représentera "un saut technologique pour bon nombre de nos capacités", selon la ministre. La France conduit déjà des études sur la propulsion hypersonique dans le cadre de la modernisation de son arsenal de dissuasion nucléaire: le missile ASN4G (air-sol nucléaire de 4e génération), destiné à remplacer l'ASMP (air-sol nucléaire moyenne portée), pourrait ainsi être hypervéloce. Mais l'intérêt du planeur, propulsé dans un premier temps par une fusée ou une missile, réside dans l'imprévisibilité de sa trajectoire, à même de déjouer une interception. "Un planeur hypersonique, c'est quelque chose qu'on arrive à diriger et qui atteint des vitesses supérieures à cinq fois la vitesse du son. L'objectif, c'est la manoeuvrabilité à haute vitesse. C'est en ça qu'on va se différencier d'une trajectoire balistique", explique la Direction générale de l'armement (DGA). "Une fois la vitesse initiale acquise, on va jouer sur les transferts entre la vitesse et l'altitude pour monter, descendre, aller à droite ou à gauche, ce qui donne une trajectoire plus difficile à intercepter. Si on est visé par une défense (antimissile), on peut opérer des manoeuvres d'évitement", souligne la DGA. - défis technologiques - "L'apparition d'armements hypersoniques marque une rupture" notamment en raison de "leur vitesse, à la condition qu'elle soit associée à des manoeuvres, qui disqualifie les capacités actuelles d'interception des défenses adverses", fait valoir le Secrétariat général français de la défense et la sécurité nationale (SGDSN) dans son rapport prospectif "Chocs futurs". En outre, "ces armements peuvent faire peser à tout moment et à toute distance une menace instantanée de frappe conventionnelle, voire nucléaire", note le document. Fin décembre, Moscou a vanté les capacités de ses nouvelles armes hypersoniques "pratiquement" impossibles à abattre, après un test au cours duquel un vecteur hypersonique baptisé "Avangard" a atteint sa cible au terme de 4.000 kilomètres parcourus à 33.000 km/h, selon le Kremlin. La Chine, elle, aurait testé avec succès, à plusieurs reprises depuis 2014, un planeur hypersonique d'une portée de 2.000 km et dont la vitesse se situerait entre Mach 5 et Mach 10. "Le développement des armes hypersoniques de la Chine nous a dépassés", estimait l'an dernier l'amiral américain Harry Harris, chef du commandement militaire pour le Pacifique (Pacom). Washington, qui mène plusieurs projets ambitieux dans ce domaine, a également l'intention de positionner une partie de sa défense antimissile dans l'espace, afin de détruire un vecteur hypersonique menaçant à son apogée. "Les Etats-Unis vont ajuster leur posture pour se défendre contre tout tir de missile, y compris les missiles de croisière ou hypersoniques", a déclaré Donald Trump mi-janvier. Restent des défis technologiques de taille à relever. "Les vecteurs hypersoniques restent encore très immatures et les premières mises en service ne devraient pas intervenir avant plusieurs années, avec de probables limitations en terme de charge utile, d'autonomie de navigation et de précision" en phase de vol terminale, juge le SGDSN. "Dans l'hypersonique et l'échauffement cinétique (à très haute vitesse, les vecteurs se déplaçant dans l'air sont soumis à des températures extrêmes, ndlr), nous avons relativement peu d'expérience", concède la DGA.