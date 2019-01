Le bilan des dix plus grands aéroports français

L'année 2018 a été une année de croissance pour tous les aéroports français, malgré l'impact des grèves d'Air France et du contrôle aérien. Les plateformes françaises ont profité du maintien de la croissance soutenue du transport aérien et notamment du dynamisme non démenti des compagnies low-cost, principal vecteur de développement depuis plusieurs années. La tendance devrait se confirmer en 2019, même si la perspective d'un Brexit sans accord reste possible et pourrait avoir un impact sur les plateformes régionales. Tour d'horizon des dix plus grands aéroports français.



Paris CDG, indétrônable



Hub d'Air France et principale porte d'entrée sur la France, l'aéroport de Paris CDG est le premier des aéroports français. Il a accueilli 72,2 millions de passagers en ...