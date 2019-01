Embraer signe l'accord de vente des activités civiles à Boeing

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé jeudi avoir signé un accord pour la vente de ses activités civiles, qui doit aboutir à une absorption par l'américain Boeing. Embraer a fixé au 26 février un vote des actionnaires pour approuver cette transaction qui doit créer une entreprise valorisée à 5,2 milliards de dollars. Elle avait été adoubée le 10 janvier par le président Jair Bolsonaro, malgré ses réticences initiales. Après la privatisation d'Embraer en 1994, le gouvernement brésilien avait conservé suffisamment de droits de vote pour mettre son veto à toute décision stratégique. La transaction doit ensuite être soumise aux autorités de la concurrence. Les deux groupes prévoient d'avoir achevé le processus d'ici à la fin de l'année. Embraer, fort de 16.000 salariés, est le numéro trois de l'aéronautique dans le monde, avec également des activités militaires qui sont exclues de la fusion. Le gouvernement brésilien a refusé de céder ces actifs à un acheteur étranger. L'accord prévoit que Boeing paiera 4,2 milliards de dollars les activités civiles, ce qui lui permettra de contrôler 80% du capital du nouveau groupe, contre 20% pour Embraer. Le groupe brésilien traverse une passe difficile, ayant révélé le 16 janvier n'avoir livré que 91 jets privés en 2018, alors qu'il en prévoyait jusque-là entre 105 et 125. Le nombre d'avions de ligne livrés n'avait pas été précisé, Embraer maintenant sa fourchette entre 85 et 95 unités. Le chiffre d'affaires total, attendu à 5,1 milliards de dollars, soit 13% de moins qu'en 2017, devrait être loin de la prévision précédente (5,4 à 5,9 milliards de dollars). En 2019, Embraer prévoit des livraisons stables dans les avions de ligne (85 à 95), et stables ou en hausse dans les jets privés (90 à 110), pour un chiffre d'affaires qui repartirait à la hausse, entre 5,3 et 5,7 milliards de dollars. "Le marché des jets d'affaires, même s'il s'améliore progressivement, continue de se rétablir à un rythme plus lent qu'espéré", avait commenté le groupe dans un communiqué.